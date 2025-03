Météo : légère hausse des températures attendue ce vendredi 28 mars 2025

Vendredi 28 mars 2025, le temps sera parfois très nuageux dans les régions côtières nord avec quelques averses éparses, temporairement orageuses sur l'extrême nord-ouest puis localement sur le centre en fin de journée et durant la nuit. Les températures seront en légèrement en hausse. Les maximales oscilleront entre quinze et vingt degrés Celsius au nord et entre 21 et 26 degrés Celsius sur le reste du territoire. C’est ce qu’a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM) dans son bulletin matinal publié le même jour.

Le vent soufflera du secteur ouest et sera relativement fort près des côtes nord et dans l'extrême sud avec des tempêtes de sable locales. Il sera modéré dans le reste des régions.

I.N