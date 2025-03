Tunisie : 600 hectares traités contre l’invasion de criquets pèlerins

Dans le cadre de la lutte contre l'invasion des criquets pèlerins, les services du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ont annoncé qu’un total de 600 hectares de terres ont été traités jusqu'au 27 mars 2025. L’intervention s’est concentrée sur les gouvernorats de Tataouine, Médenine, Gabès, Tozeur et Kébili, où la présence des insectes a été signalée.

Les opérations de surveillance et de prospection se poursuivent dans plusieurs autres régions à risque, notamment à Gafsa, Sfax, Sidi Bouzid et Kairouan. Face à cette menace, le ministère a mobilisé des moyens supplémentaires, comprenant des véhicules tout-terrain, des pulvérisateurs, des stocks d’insecticides et des équipements de protection individuelle, afin de renforcer la riposte sur le terrain.

Par ailleurs, la Tunisie, en tant que membre de la Commission régionale de lutte contre le criquet pèlerin, bénéficie de l’appui d'experts internationaux, comme l'indique un communiqué du ministère. Une mission spécialisée est actuellement sur place, du 22 au 29 mars, afin d’évaluer la situation et renforcer la coopération régionale pour contenir la propagation des criquets pèlerins.

M.B.Z