Saison de collecte des céréales : Ezzedine Ben Cheikh inspecte les silos de Manouba et Bir El Kassâa

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a visité, jeudi 27 mars 2025, les silos de stockage des céréales de Manouba et de Bir El Kassâa afin de consulter les préparatifs de la saison de collecte et garantir la qualité des récoltes.

Le communiqué publié par le ministère de l’Agriculture a expliqué qu'Ezzedine Ben Cheikh est revenu sur l’importance des silos, objets de la visite, en rapport avec le stockage de la récolte et l'approvisionnement des moulins, tout en insistant sur la nécessité d'accélérer l'évacuation des céréales stockées et de démarrer les travaux de maintenance pour garantir la qualité des récoltes. Il a également souligné l'importance de prendre en compte toutes les questions urgentes afin d'assurer le bon déroulement de la saison et la conservation optimale des céréales.

Au cours de cette visite, M. Ben Cheikh a inspecté la capacité de stockage des deux silos et leur préparation à recevoir les quantités de céréales prévues pour cette année. Il a ensuite appelé les responsables de l'Office des Céréales à accélérer le processus de cession des équipements obsolètes, conformément aux textes législatifs et aux procédures réglementaires, afin d'améliorer l'efficacité des opérations.









H.K