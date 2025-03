La LTDH dénonce les violences policières à Sahline et alerte sur une dérive répressive

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a dénoncé, jeudi 27 mars 2025, les violences policières constatées lors des contestations récentes dans la délégation de Sahline.

Le communiqué est revenu sur l’affaire de violence policière qui a éclaté à Sahline, dans le gouvernorat de Monastir, où des membres d’une même famille ont été violemment agressés et arrêtés sous les yeux des témoins.

La LTDH a qualifié cet usage de la force de brutal, soulignant qu’il a suscité une vive colère parmi les habitants, entraînant des tensions et des protestations auxquelles la police a répondu par des poursuites et l’usage de gaz toxique. Selon elle, et au-delà des circonstances précises de l’incident, cette affaire soulève une question plus large : la récurrence des violences policières ciblant des citoyens non armés, sans justification légitime ni menace pour la sécurité publique.

Face à cette situation, la section de Monastir de la LTDH a dénoncé une politique délibérée visant à normaliser la répression et à instaurer un État policier. Elle a fermement condamné ces pratiques qui portent atteinte à l’intégrité et à la dignité des citoyens, tout en servant d’outil d’intimidation. Elle a également appelé les forces civiles et progressistes à se mobiliser contre cette dérive inquiétante, qui menace les acquis démocratiques et remet en cause les luttes et sacrifices du peuple tunisien pour la liberté et la justice.