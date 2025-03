La marque suédoise Lindex quitte la Tunisie

La marque suédoise de prêt-à-porter Lindex quitte la Tunisie. La nouvelle est confirmée par un communiqué publié le 26 mars 2025 sur les réseaux sociaux. Lindex fermera ses portes à partir du 31 Mars.

« Cette aventure n’aurait jamais été aussi belle sans votre fidélité et votre confiance. Nous souhaitons vous adresser un immense merci pour ces années passées à vos côtés. Votre soutien, votre enthousiasme et vos échanges ont fait de Lindex bien plus qu’une simple boutique : une véritable communauté. Nous espérons que nos produits et services vous ont apporté satisfaction et que nous avons pu, à notre manière, marquer votre quotidien. Merci d’avoir fait partie de l'histoire Lindex Tunisie ! » lit-on aussi dans le communiqué.

La marque suédoise avait inauguré sa première boutique en Tunisie, le 3 août 2017. Cette ouverture marquait non seulement l'entrée de Lindex sur le marché tunisien, mais également sa première implantation en Afrique.

Lindex est une marque suédoise de prêt-à-porter fondée en 1954, qui s'est imposée comme l'un des leaders européens de la mode féminine. Avec environ 440 magasins répartis dans une quinzaine de pays ainsi qu’une présence en ligne. Lindex propose une large gamme de vêtements pour femmes, enfants et de la lingerie. Son style se caractérise par une mode accessible, moderne et durable, avec un accent particulier sur la qualité et le design scandinave.

M.B.Z