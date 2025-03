Le programme mis en place pour le transport des Tunisiens durant les fêtes de l’Aïd

Imprimer

Le directeur général du transport terrestre, Tarek Bouazizi, a assuré, jeudi 27 mars 2025, que dans le cadre des préparatifs visant à garantir la fluidité des déplacements à l’occasion de l’Aïd, le ministère du Transport a mis en place un programme exceptionnel au profit des citoyens.

Ce programme, a rappelé le responsable sur Jawhara FM, s'étend du mercredi 26 mars au lundi 7 avril 2025, en coordination avec les entreprises nationales et régionales de transport terrestre, ainsi que les professionnels du transport public non régulier de personnes. Il repose sur l’amélioration de l’offre et son adaptation à la demande prévue, grâce à l’optimisation de la flotte, le renforcement des ressources humaines et une organisation rigoureuse accompagnée d’un suivi renforcé.

Au niveau de la Société nationale de transport interurbain (SNTRI) et des sociétés régionales de transport, les entreprises publiques de transport terrestre sont autorisées à effectuer des voyages supplémentaires sur l’ensemble de leurs lignes, ainsi que sur d’autres itinéraires, en fonction des besoins. Ainsi, la SNTRI et les sociétés régionales de transport assureront 6700 trajets réguliers et 1900 trajets supplémentaires, soit une augmentation de 28 % par rapport à l’offre habituelle. Sur le réseau de la Société Nationale de Transport Interurbain, cela représente 1150 trajets réguliers et 440 trajets supplémentaires. Quant aux réseaux des sociétés régionales de transport, ils assureront 5550 trajets réguliers et 1460 trajets supplémentaires.

La Société nationale des chemins de fer (SNCFT) prendra en charge 154 trajets réguliers, offrant ainsi environ 28.000 places aux voyageurs.

Concernant le transport non régulier de personnes, les taxis collectifs "louages" bénéficieront d’une autorisation exceptionnelle leur permettant d’opérer sur l’ensemble du territoire national, sans être limités à leur zone habituelle de circulation. Cette mesure sera en vigueur du jeudi 27 mars au samedi 29 mars, ainsi que du samedi 5 avril au lundi 7 avril 2025.

Pour garantir le bon déroulement de ce programme, des équipes d’inspecteurs du ministère assureront le contrôle et le suivi dans les gares routières, les gares ferroviaires et les stations de taxis collectifs à travers tout le pays. Un bureau de coordination a également été mis en place au sein de la direction générale du transport terrestre et des directions régionales du transport afin d’organiser et superviser l’ensemble de l’opération.

M.B.Z