La question des biens confisqués n’est plus acceptable pour Kaïs Saïed

Imprimer

Le président Kaïs Saïed a reçu mercredi 26 mars 2025 la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zanzri et la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, d’après un communiqué de Carthage publié à 23h36.

Cette réunion a permis d'aborder plusieurs questions, notamment les équilibres financiers de l'État et la question des biens confisqués, qui reste à ce jour non résolue ou dispersée entre plusieurs parties. Une situation qui n'est plus acceptable, en plus des violations qui ont émaillé le dossier.

Le chef de l'État a souligné la nécessité d'élaborer une nouvelle vision qui mettrait un terme définitif à ce problème, soulignant qu'il n'est pas acceptable de gaspiller un seul centime de l'argent du peuple car il en était propriétaire et il était temps de le récupérer. Une fois récupéré, cet argent contribuerait à créer de la richesse et à obtenir la justice que le peuple recherche.

Sur un autre plan, le président de la République a souligné la nécessité d'une préparation minutieuse des projets de textes afin qu'ils soient clairs et sans ambiguïté, s'inscrivent dans le cadre de la révolution législative et contribuent au processus de construction et de développement.

R.B.H