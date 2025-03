Kaïs Saïed, biens mal acquis, métro de Sfax… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 26 mars 2025 :





Kaïs Saïed reçoit le ministre du Transport et la directrice de Tunisair

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mardi 25 mars Rachid Amri, ministre du Transport, et Halima Khouaja, chargée de la direction générale de la compagnie aérienne Tunisair. Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de prendre des mesures urgentes à tous les niveaux pour mettre un terme à la situation actuelle de la compagnie. Il a souligné que les conditions à bord des avions sont inacceptables, que les horaires de départ et d’arrivée ne sont pas respectés, et que les services pourraient être largement améliorés.





Ambassadeurs tunisiens : sous surveillance présidentielle

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mardi 25 mars 2025, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger. Lors de cette rencontre, le chef de l’État a réaffirmé le rôle fondamental des ambassadeurs tunisiens dans la défense des intérêts du pays, en insistant sur l’importance d’une évaluation continue de leur performance. Il a souligné que la bataille de libération menée en Tunisie devait être accompagnée d’un mouvement similaire sur le plan diplomatique.





Le ministère du Transport vient d’annoncer que la Banque africaine de développement (BAD) financera finalement le projet de métro de Sfax.

« Afin de tenir le public informé des derniers développements relatifs au projet de métro de Sfax, le ministère du Transport confirme l'engagement de la BAD à poursuivre le financement de cet important projet, en coordination avec le ministère du Transport et le ministère de l'Économie et de la Planification, et à procéder à la réalisation de la première phase dans les meilleurs délais, afin de répondre aux attentes des citoyens de la région de Sfax en matière de transport urbain ferroviaire répondant aux normes de qualité requises »





Sarra Zanzri préside un conseil ministériel pour la gestion des biens mal acquis

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zanzri, a présidé ce mercredi 26 mars 2025 un conseil ministériel restreint consacré à la poursuite des mesures visant la saisie, la récupération et la gestion des biens mal acquis et issus de la corruption. Le communiqué publié par la présidence du gouvernement a indiqué la présence de plusieurs ministres et responsables, notamment Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, Mechket Slama Khaldi, ministre des Finances, Wajdi Hedhili, ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, et Mohamed Ben Ayed, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.





Tensions à Sahline : les habitants protestent contre l'agression d'une famille par la police

La ville de Sahline, située entre Sousse et Monastir, est secouée par un mouvement de protestation d'ampleur, ce mercredi 26 mars 2025. Les habitants ont manifesté leur colère après l'agression et l'arrestation d'un père de famille âgé, de son épouse et de ses fils par des agents sécuritaires.

Des manifestations enflamment la ville

Face à cet incident, les habitants de Sahline sont descendus dans la rue. Ils ont organisé une manifestation sur la place principale de la ville, mettant le feu à des pneus et bloquant plusieurs routes pour exprimer leur indignation.