Appel international pour la libération de Mustapha Djemali

La Tribune de Genève a dénoncé, mercredi 19 mars 2025, l'inaction diplomatique de la Suisse face à la répression croissante des défenseurs des droits humains et des migrants en Tunisie, en lien avec la détention de Mustapha Djemali, ancien haut responsable du Haut-Commissariat des Nations Unies.

Mustapha Djemali, ancien haut responsable du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), est détenu en Tunisie depuis le 3 mai 2024, accusé à tort d'avoir aidé des migrants clandestins. Ce citoyen tunisien et suisse de 81 ans, reconnu pour son engagement humanitaire, notamment en tant que conseiller spécial au HCR, voit son arrestation menacer les activités de son organisation, le Conseil tunisien des réfugiés (CTR), privant ainsi de nombreux réfugiés d'une aide indispensable.

La situation de M. Djemali est d'autant plus alarmante qu'il souffre de maladies chroniques et que son état de santé se détériore rapidement en raison de l'absence de soins médicaux adaptés et des conditions de détention inhumaines. Sa famille, installée en Suisse, exprime une profonde inquiétude quant à son bien-être physique et mental. En réaction, une pétition internationale a été lancée pour exiger sa libération immédiate, attirant le soutien de défenseurs des droits humains et de personnalités publiques.

La diplomatie suisse fait l'objet de vives critiques pour son manque de réactivité face à cette situation. Bien que la protection consulaire ait été activée, la famille de Djemali reproche à la Suisse une « diplomatie trop neutre ». Des appels à sa libération immédiate ont été lancés par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les défenseurs des droits humains et le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, dénonçant la violation des normes internationales et la répression croissante en Tunisie.

