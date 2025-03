Football : Sadok Mourali appelle la FTF à appliquer fermement la loi

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, s’est réuni, mercredi 26 mars 2025, avec les membres du bureau fédéral de la Fédération Tunisienne de Football (FTF) pour discuter de l’application de la loi, de la lutte contre la violence et de la responsabilité des acteurs du football.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère de la Jeunesse et des Sports a indiqué que Sadok Mourali et les dirigeants de la FTF, notamment Moez Nasri, président de la fédération, et son vice-président Hussein Jenayah, ont abordé la situation du championnat ainsi que les récents incidents de violence ayant terni l’image du sport.

M. Mourali est revenu sur la nécessité d’appliquer strictement la loi et sur l’importance pour la Ligue et les clubs d’agir avec équité et impartialité, selon le communiqué.

Le ministre a également appelé toutes les parties prenantes, y compris les responsables, les joueurs et les médias, à éviter les discours incendiaires et à contribuer à la sensibilisation des supporters afin de préserver la paix sociale et l’intérêt supérieur du pays.

H.K