Ambassadeurs tunisiens : sous surveillance présidentielle

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu mardi 25 mars 2025, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a réaffirmé le rôle fondamental des ambassadeurs tunisiens dans la défense des intérêts du pays, en insistant sur l’importance d’une évaluation continue de leur performance. Il a souligné que la bataille de libération menée en Tunisie devait être accompagnée d’un mouvement similaire sur le plan diplomatique.

Le président a également insisté sur les constantes de la politique étrangère tunisienne, au premier rang desquelles figurent l’indépendance de la décision nationale et la diversification des partenariats, dans le seul but de servir les intérêts de la Tunisie.

Il a précisé que l’ouverture de nouvelles ambassades ou la nomination de nouveaux ambassadeurs ne constituait pas une fin en soi : ce qui compte, c’est le bilan concret des actions menées entre la remise des lettres de créance et la fin de la mission.

Le président de la République a longuement évoqué les relations de la Tunisie avec plusieurs organisations internationales, notamment celles liées aux questions migratoires, en particulier l’Organisation internationale pour les migrations. Il a rappelé que seules 1544 personnes en situation irrégulière avaient été rapatriées volontairement dans leur pays d’origine depuis le début de l’année, un chiffre qui aurait pu être bien plus élevé si davantage d’efforts avaient été déployés. Il a insisté sur l’urgence de mettre un terme définitif à ce phénomène, inacceptable tant sur le plan humanitaire que juridique.

Dans ce contexte, Kaïs Saïed a appelé ces organisations à renforcer leur soutien aux efforts inlassables de la Tunisie en faveur du retour volontaire des migrants en situation irrégulière, et à intensifier leur coopération avec les États et les organismes concernés pour démanteler les réseaux criminels qui exploitent ces migrants et trafiquent leurs organes.

Enfin, le chef de l’État a donné des instructions pour améliorer l’accompagnement des Tunisiens à l’étranger et développer les services qui leur sont offerts à distance, en coordination avec les différentes structures de l’État concernées.

Il a rappelé que les missions diplomatiques et consulaires sont au service de l’État tunisien et de ses citoyens, et que toute négligence ou manquement à ce devoir ne saurait rester impuni.

M.B.