Statut de la BCT, Nabil Ammar, Métro de Sfax… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 25 mars 2025.





Révision du statut de la BCT : un conseil ministériel restreint sous la présidence de Sarra Zaâfrani

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani, a présidé, mardi 25 mars 2025, un conseil ministériel restreint relatif au projet de loi fixant le statut de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la présidence du gouvernement a indiqué qu’un conseil ministériel restreint, présidé par la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani à la Kasbah, s’est tenu pour examiner le projet de révision de la loi n° 35 de 2016 fixant le statut de la BCT. La ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, ainsi que le gouverneur de la BCT, Fethi Zouhair Nouri, ont participé à ce conseil. Ce dernier a souligné le rôle essentiel de cette institution dans la stabilité du système bancaire et le soutien aux PME.





Officiel – Nabil Ammar nommé Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU

Le président de la République, Kaïs Saïed, a remis, dans l’après-midi du mardi 25 mars 2025, au palais de Carthage, à Nabil Ammar les lettres l’accréditant en tant que Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Organisation des Nations unies à New York. L’annonce a été faite dans la soirée par un bref communiqué du ministère des Affaires étrangères, confirmant ainsi une information qui circulait depuis plusieurs semaines sans confirmation officielle.





Métro de Sfax : la BAD se rétracte, le gouvernement cherche des alternatives

Lors de son audition à l'Assemblée des représentants du peuple, le ministre du Transport, Rachid Amri, a confirmé, mardi 25 mars 2025, que la Banque africaine de développement (BAD) s'était rétractée concernant le financement du projet de métro de Sfax. Une décision inattendue qui a suscité de nombreuses interrogations. « Nous avions un engagement initial clair, avec un horizon précis pour le lancement du projet. Mais récemment, nous avons constaté un revirement dont nous ignorons encore les véritables raisons. La BAD a posé de nouvelles conditions. Cela remonte à sept ou dix jours », a-t-il déclaré.





Bolt conteste les accusations des autorités et affirme maintenir ses services en Tunisie

Des soupçons de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale liés à des sociétés gérant des applications de e-taxis ont été révélés, selon un communiqué publié par la Direction générale de la Garde nationale, lundi 24 mars 2025. Certaines informations recueillies par Business News mentionnent notamment la célèbre application Bolt. L’opération a été menée par l’unité nationale d’investigation sur les crimes financiers complexes de la Garde nationale, au sein de la Direction de renseignement et de recherche de l'Aouina, sous la supervision du ministère public du Pôle judiciaire économique et financier, dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.





Nouveau record du montant des billets et monnaies en circulation

Le montant des billets et monnaies en circulation a enregistré un nouveau record atteignant 23,449 milliards de dinars, lundi 24 mars 2025, en se référant aux chiffres publiés par la Banque centrale de Tunisie. Un montant en hausse de 2,259 milliards de dinars par rapport à la même période un an auparavant. Notons que pendant le mois de ramadan, les billets et monnaies en circulation augmentent puisque les Tunisiens dépensent plus pour la nourriture mais aussi pour les vêtements et les pâtisseries traditionnelles de l’Aïd.