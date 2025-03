Moez Ben Gharbia menacé, le SNJT dénonce les attaques contre les journalistes sportifs

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé, mardi 25 mars 2025, les menaces et les campagnes d’incitation à la haine visant les journalistes sportifs.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le SNJT a exprimé sa vive inquiétude face à la montée de la violence et du discours de haine dans le milieu sportif, notamment sur les réseaux sociaux, où des journalistes spécialisés ont été pris pour cible. Il a particulièrement condamné les menaces visant le journaliste Moez Ben Gharbia et sa famille, après qu’un groupe de supporters s’est rendu sur son lieu de travail pour l’intimider.

Le SNJT a dénoncé ces dérives et appelé les clubs sportifs ainsi que les responsables à condamner publiquement ces comportements et à promouvoir le respect des journalistes. Il a également exhorté les supporters à rejeter la violence et rappelé que la presse jouait un rôle essentiel dans la couverture sportive. Enfin, le SNJT a invité les médias spécialisés à respecter l’éthique professionnelle et à adopter un discours responsable afin de garantir une relation constructive entre le journalisme et le sport.

H.K