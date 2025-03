Crise migratoire - Rafaâ Tabib : l'Afrique du Nord concernée par un projet évoqué par la CIA !

Imprimer

L’expert en géopolitique et professeur universitaire Rafaâ Tabib a tenu, jeudi 20 mars 2025, une analyse farfelue et teintée de théories complotistes sur la crise migratoire que traverse actuellement la Tunisie. Selon lui, le pays serait la cible d’un large plan de transformation démographique, ethnique et identitaire.

Invité de l’émission Studio Watania, sur la Radio nationale, il a analysé la situation migratoire en Tunisie, soulignant « sa complexité » et « ses implications géopolitiques ». Il a notamment évoqué un ouvrage intitulé Le monde en 2040, qui s’appuie sur une théorie développée par la CIA à ce sujet et qui, selon lui, expliquerait ce plan visant particulièrement les pays d'Afrique du Nord.

D’après Rafaâ Tabib, les vagues migratoires en provenance d'Afrique subsaharienne feraient partie d’un plan plus vaste de recomposition géopolitique et identitaire à l’échelle mondiale. Il a également dénoncé l’intervention des ONG dans ce dossier, estimant que « chaque fois qu’elles interviennent, les intérêts européens priment sur ceux de la Tunisie ».

Enfin, il a insisté sur la nécessité d’établir un profil précis des migrants arrivant dans le pays afin de mieux comprendre et gérer ces flux.

Plusieurs universitaires ont exprimé leur indignation face aux propos de Rafaâ Tabib, les qualifiant d'inexacts. Ils ont précisé que l'ouvrage en question ne mentionne pas la Tunisie et se contente d'explorer les évolutions mondiales possibles d'ici 2040, sans évoquer de plan visant à modifier la composition démographique d'un pays, y compris la Tunisie.

Rappelons que la Tunisie est confrontée à une crise migratoire majeure. Une crise expliquée par le président de la République comme une volonté de transformer la démographie du pays.

H.K