Thameur Saad : le PDL considère la question migratoire comme une menace pour la sûreté nationale

Le bureau politique du Parti destourien libre (PDL) a tenu, ce 20 mars 2025, une conférence de presse consacrée à la situation générale du pays.

À cette occasion, le membre du bureau politique, Thameur Saad, a alerté sur une hausse considérable du chômage, particulièrement chez les jeunes. Selon lui, 40% des Tunisiens âgés de 18 à 35 ans sont sans emploi, une situation qu’il a qualifiée de « catastrophe », rappelant que l’un des slogans les plus scandés en Tunisie était : « Emploi, liberté, dignité nationale ».

Le membre du bureau politique du PDL a également souligné que le taux d’épargne ne dépassait pas 2%. Il a mis en garde contre une dégradation du pouvoir d’achat susceptible de provoquer des tensions et une recrudescence des actes de violence, en raison de la détérioration de la situation financière et psychologique des citoyens.

Concernant la question migratoire, Thameur Saad a affirmé qu’elle représentait un danger menaçant la stabilité et la sécurité nationale. Il a estimé que les Tunisiens ne se sentaient plus en sécurité dans leur propre pays et a appelé l’État à assumer ses responsabilités pour y remédier.

« L’image de la Tunisie s’est considérablement dégradée à l’étranger… Le dialogue social est absent… En Tunisie, nous avions l’habitude de dialoguer… L’État n’a pas finalisé la mise en place de ses institutions… Il n’y a ni Conseil supérieur de la magistrature ni Cour constitutionnelle… Aujourd’hui, les activités politiques sont difficiles à mener… Il y a un problème au niveau des libertés », a-t-il déclaré.

Thameur Saad a par ailleurs dénoncé l’exclusion du PDL des plateaux télévisés et des émissions de radio. Selon lui, le parti est écarté de la scène médiatique, tandis que les médias publics sont devenus des outils au service du gouvernement. Il a dénoncé des restrictions touchant les partis politiques, ainsi que les droits et libertés. Il a aussi pointé un décalage entre le pouvoir en place et la réalité, affirmant que ce dernier refusait de l’admettre.

« Nous faisons partie de l’opposition et nous en payons le prix… La présidente du parti, Abir Moussi, est en prison simplement pour avoir exprimé son opinion… Le 24 mars 2025, Maître Abir Moussi comparaîtra devant un tribunal en raison d’une déclaration faite lors d’une conférence », a-t-il ajouté.

Enfin, Thameur Saad a annoncé que le PDL appelait à l’adoption d’une charte nationale visant à préserver les acquis de la Tunisie et à garantir une stabilité politique. Cette charte s’adresserait à toutes les composantes de la scène politique, non pas pour unifier l’opposition, mais pour établir une base commune et un ensemble de principes partagés.

S.G