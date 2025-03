Liberté de la presse : le SNJT dénonce l’acharnement judiciaire contre les journalistes

Imprimer

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé son rejet de toute poursuite visant les journalistes sur la base du décret liberticide n°54. Il a également réaffirmé son soutien et sa solidarité envers les journalistes détenus en prison ou poursuivis en justice en raison de leur travail.

Dans un communiqué du 20 mars 2025, le SNJT a réitéré son attachement à la liberté d'expression, un acquis inaliénable. Il a dénoncé l'instrumentalisation de la loi à des fins de répression contre les journalistes et les professionnels des médias.

Le syndicat a indiqué que le journaliste Haythem El Mekki et la professeure à l'Institut de presse et des sciences de l'information, Saloua Charfi, avaient été convoqués pour comparaître, le 21 mars 2025, en tant qu’accusés devant les unités de la Garde nationale. Le même jour, la cour d'appel tiendra une audience dans l'affaire visant le journaliste et directeur du site web Inhiyez, Ghassen Ben Khelifa, condamné en première instance à six mois de prison.

« Dans le même contexte, la dixième chambre d’accusation du tribunal de première instance de Tunis a rejeté, le 18 mars 2025, la demande de libération du journaliste Mourad Zeghidi et de l’animateur Borhen Bssais, poursuivant ainsi une politique d’acharnement à leur encontre… Le syndicat appelle le ministère de la Justice et l’ensemble des instances judiciaires à cesser toutes les poursuites visant les journalistes et les professionnels des médias sur la base du décret 54. Il insiste sur la nécessité d’appliquer le décret 115 », précise le communiqué.

Enfin, le SNJT a appelé les journalistes et les défenseurs des droits humains à participer à un rassemblement de protestation prévu le 21 mars 2025 à 10 heures devant le siège de la cinquième unité de la Garde nationale chargée de la lutte contre la cybercriminalité, située à L'Aouina.

SG