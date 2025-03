Kaïs Saïed, Haythem El Mekki, Saloua Charfi… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 19 mars 2025.

Kaïs Saïed accorde une grâce présidentielle à 1.573 détenus à l'occasion du 20-Mars

À l’occasion de la célébration de l'anniversaire de l’Indépendance, le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé, mercredi 19 mars 2025, d’accorder une grâce spéciale à 1.573 détenus. Selon le communiqué officiel de la présidence, cette mesure se traduira par la libération immédiate de 597 prisonniers, tandis que les autres bénéficieront d’une réduction de peine.

Haythem El Mekki et Saloua Charfi Ben Youssef convoqués par la Garde nationale

Le journaliste et chroniqueur Haythem El Mekki a annoncé avoir été convoqué par les forces de l'ordre afin d'être auditionné le 21 mars 2025 à la caserne de la Garde nationale d'El Aouina. Haythem El Mekki a publié une photo de la convocation indiquant qu'il est appelé à comparaître en tant que suspect devant la cinquième brigade de lutte contre la cybercriminalité. Commentant ladite publication, Saloua Charfi Ben Youssef, journaliste et universitaire, a écrit qu'elle avaité été convoquée par la même brigade au même jour.

Refusant d’être expulsé d’Italie, un migrant tunisien se suicide

L’ancien député et activiste, Majdi Karbai, a écrit, le 19 mars 2025 sur son profil Facebook, qu’un migrant tunisien s’était suicidé en Italie car il refusait d’être expulsé vers la Tunisie. Selon Majdi Karbai, quatre familles tunisiennes ont pris contact avec lui pour l’informer d’arrestations et de mises en détention en attente d’expulsion concernant des migrants tunisiens. La personne qui s’est suicidée en fait partie. L’activiste ajoute qu’il est impossible de s’opposer aux décisions d’expulsion précisant que l’Italie et l’Allemagne ont décidé d’expulser des Tunisiens en grand nombre.

Romdhane Ben Amor : l'UE a délocalisé la crise migratoire et s’en réjouit

Le porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), Romdhane Ben Amor, a qualifié, mercredi 19 mars 2025, la situation des migrants irréguliers en Tunisie d’extrêmement préoccupante. Selon lui, plusieurs facteurs ont contribué à cette crise, mais l’un des principaux reste la pression exercée par l’Union européenne, qui impose à la Tunisie des politiques migratoires spécifiques. Ces choix ont conduit le pays à adopter des mesures ayant, au final, aggravé les difficultés rencontrées par les migrants sur son sol.

Libération de trois Libyens en Tunisie et de 49 Tunisiens détenus en Libye

La ministre de la Justice, Leïla Jaffel, s’est personnellement impliquée dans le dossier à l’origine de la forte tension entre la Libye et la Tunisie ces derniers jours. Des décisions ont été prises au plus haut sommet de l’État, dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mars 2025, pour désamorcer une crise qui n’aurait jamais dû éclater. C’est ce qu’affirme Mostafa Abdelkebir, président de l’Observatoire tunisien des droits de l’Homme et influent lobbyiste tunisien en Libye. Son rôle a été déterminant dans cette affaire, apprend Business News. Ainsi, on apprend que la Tunisie a décidé de libérer trois Libyens détenus. Le cas particulier de Wassim Chkima, à l’origine de la crise, sera examiné ce matin lors d’un procès en appel.