Décès de Ryadh Cherichi

Le Kef est en deuil, mercredi 19 mars 2025, suite au décès de l'activiste Ryadh Cherichi.

Engagé depuis son plus jeune âge, Ryadh Cherichi était une figure incontournable de sa région, toujours en première ligne pour défendre les droits des plus vulnérables et soutenir les causes justes. Son combat dépassait largement les frontières du Kef : il s’investissait sans relâche pour la justice sociale, les droits humains et la dignité de tous.

La nouvelle de sa disparition a profondément secoué ses proches, mais aussi de nombreuses personnes qui ont eu la chance de croiser son chemin. Les hommages se sont multipliés, saluant son altruisme, sa détermination et son indéfectible engagement en faveur d’un monde plus juste.

Qu'il repose en paix