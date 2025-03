Kaïs Saïed, Khaled Nouri, Gaza… Les 5 infos de la journée

Il est minuit passé, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 18 mars 2025 :





Kaïs Saïed réitère la volonté de la Tunisie de compter sur ses propres moyens

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu, le 17 mars 2025, avec la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, au sujet du fonctionnement des différents départements de ce ministère. Selon un communiqué de la présidence, le président de la République a réitéré, lors de cette rencontre, la volonté de la Tunisie de compter sur ses propres moyens dans le cadre de choix nationaux et d'une fiscalité juste conformément aux attentes du peuple tunisien





Khaled Nouri discute avec Abdelmadjid Tebboune de la sécurisation des frontières

En visite officielle à Alger, le ministre tunisien de l’Intérieur, Khaled Nouri, a affirmé, mardi 18 mars 2025, que « le développement des régions frontalières, la sécurisation des frontières et la lutte contre la contrebande constituent des priorités partagées entre la Tunisie et l’Algérie ». Cette déclaration a été faite à l’issue de son entretien avec le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et diffusée dans une vidéo publiée par la présidence algérienne. Le ministre tunisien a précisé que cette rencontre avait permis d’aborder plusieurs dossiers d’intérêt commun relevant des missions des deux ministères de l’Intérieur.





La Tunisie condamne l'agression israélienne contre Gaza

La Tunisie condamne fermement « l'agression brutale israélienne lancée par les forces d'occupation » contre plusieurs régions de Gaza, d'après un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié dans la nuit du mardi 18 mars 2025. Cette attaque a fait, selon un bilan provisoire, « des centaines de morts parmi les civils innocents », dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, en plus de centaines de blessés et de nombreux disparus. Cela constitue « une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu », « un mépris total du droit international humanitaire et des valeurs humaines fondamentales », ainsi qu’« une tentative évidente de faire échouer les efforts de désescalade et de déstabiliser la région ».





Incendie à l’ambassade de France à Tunis

Un incendie s’est déclaré ce matin, mardi 18 mars 2025, à l’ambassade de France à Tunis poussant le personnel à évacuer les lieux. D’après des témoignages d’un membre du personnel, il n’y aurait rien de grave. Des onduleurs ont pris feu, ce qui a déclenché l’incendie. L’évacuation de l’ensemble du personnel s’est faite, juste par mesure de sécurité.





Plus de cinquante Tunisiens, dont deux mineurs, sont actuellement détenus en Libye

Dans une publication relayée sur son compte Facebook le mardi 18 mars 2025, Mostafa Abdelkebir, président de l'Observatoire tunisien des droits de l'Homme, a annoncé une augmentation alarmante du nombre de Tunisiens arrêtés en Libye. Selon ses déclarations, plus de cinquante Tunisiens, dont deux mineurs, sont actuellement détenus en Libye, et plus de 25 véhicules ont été saisis puis transférés à l’intérieur du territoire libyen. Les personnes interpellées sont incarcérées à la prison de Tripoli. Une première vague de détenus devait être présentée devant la justice libyenne hier, mais l’audience a été reportée à la semaine prochaine, assure le président de l'Observatoire.