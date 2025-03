Qui est Bill Bazzi, le nouvel ambassadeur américain en Tunisie ?

Le président Donald Trump a nommé Bill Bazzi, maire de Dearborn Heights, au poste d’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, un choix marquant en faveur d’un leader local ayant des liens solides avec la communauté arabo-américaine.

Dans une déclaration de remerciement, Bill Bazzi a exprimé son honneur et sa gratitude : « Aujourd'hui, je suis profondément honoré et reconnaissant pour la nomination du président Trump. La Tunisie occupe une place spéciale dans mon cœur, et au fil des années, j'ai noué des liens solides avec ses responsables politiques et ses citoyens. J'ai eu l'opportunité de visiter des orphelinats, des institutions promouvant la carrière des femmes, des écoles et des entreprises locales. Ces rencontres ont renforcé mon admiration pour le pays et son engagement à se développer dans la région. Grâce à mes visites en Tunisie et à mes nombreuses rencontres avec des membres du parlement tunisien lors de leur séjour aux États-Unis, je suis ravi de pouvoir revenir et de représenter honorablement notre pays. Mon objectif est de poursuivre mon engagement pour la paix et d’élargir les partenariats diplomatiques entre nos nations, afin de promouvoir le bien-être des citoyens des deux pays et d'améliorer les relations internationales », a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

Né au Liban, Bill Bazzi a émigré aux États-Unis à l'âge de dix ans. Il a grandi à Dearborn, une ville du Michigan où la communauté arabo-américaine est l'une des plus importantes du pays. Diplômé de Fordson High School, il a choisi de servir son pays en rejoignant la réserve du Marine Corps, où il a servi de 1999 à 2016, atteignant le grade de sergent-chef. Son service l’a conduit à travailler au sein de la police militaire et des services de renseignement.

Diplômé en ingénierie aérospatiale de l’Université Embry-Riddle Aeronautical, il a également travaillé chez Boeing et Ford Motor Company.

En 2021, Bazzi est devenu le premier maire arabo-américain et musulman de Dearborn Heights, une ville marquée par une grande diversité culturelle mais aussi par des tensions politiques internes.

L’année dernière, Bill Bazzi a joué un rôle clé en soutenant la campagne de Donald Trump dans l'État du Michigan, un bastion démocrate traditionnel, où il a pris la parole lors de plusieurs rassemblements du président républicain. Lors d'un discours prononcé à Novi le 26 octobre, il a évoqué la situation internationale et les défis auxquels le monde faisait face, en particulier les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine : « Je n'ai jamais vu une dévastation aussi profonde qu’aujourd'hui. Lorsque Trump était à la Maison Blanche, la paix régnait ». Un message fort qui a trouvé un écho auprès de nombreux électeurs du Michigan, notamment dans des communautés comme Dearborn Heights, où les préoccupations liées à la politique étrangère et à la stabilité mondiale sont particulièrement sensibles.

Donald Trump a remporté 44 % des voix à Dearborn Heights, surpassant la candidate démocrate Kamala Harris, qui a recueilli 38 % des suffrages, une performance qui démontre l’influence croissante des électeurs arabo-américains et musulmans dans cet État clé.

Bill Bazzi estime, selon les médias locaux, avoir contribué à convaincre près de mille personnes de soutenir Donald Trump lors des dernières semaines de la campagne. « Je suis extrêmement heureux de voir un changement dans l'administration, qui, à mon avis, ne se souciait pas réellement de ceux qui en avaient besoin », a-t-il déclaré après l'élection.

M.B.Z