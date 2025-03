Tunisair : la Fédération du transport demande une avance sur salaire pour les employés

Le bureau exécutif de la Fédération générale du transport a soumis, mardi 11 mars 2025, une demande officielle à la direction de la compagnie Tunisair pour approuver le versement d’une avance sur salaire de 600 dinars pour l’ensemble des employés.

Dans une publication sur sa page Facebook, la Fédération a partagé cette demande, justifiant l'avance par les difficultés financières rencontrées par les agents, dans un contexte de hausse constante du coût de la vie et de besoin urgent de soutien financier pour couvrir les nécessités de base. L'avance serait ensuite déduite selon les mécanismes en vigueur au sein de l’entreprise, précise le texte de la demande.

La Fédération a également appelé la direction de Tunisair à répondre favorablement à cette requête et à verser cette avance dans les plus brefs délais, soulignant son impact direct sur la stabilité des employés, leur capacité à poursuivre leurs missions dans de bonnes conditions, ainsi que sur la vie des travailleurs et de leurs familles.

H.K