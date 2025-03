Succès retentissant pour la troisième étape du Circuit National de Padel : le GAT VIE Padel Trophy 2025

Le GAT VIE Padel Trophy 2025, troisième étape du Circuit National de Padel sous l’égide de la Fédération Tunisienne de Tennis (FTT), s’est déroulé du 3 au 9 mars à Padel Connection La Soukra. Avec 546 joueurs inscrits accompagnés d’un grand nombre de personnes venues les encourager tout au long de la semaine, l’événement a confirmé son statut de rendez-vous incontournable de padel en Tunisie.

Des matchs de haut niveau et une ambiance festive

Pendant toute la semaine, les compétiteurs ont livré des matchs intenses, ponctués de performances exceptionnelles, sous les encouragements d’un public passionné. L’ambiance conviviale et l’engagement des participants ont fait de cette édition une belle réussite.

Les résultats par catégorie:

Les finales, disputées devant un public enthousiaste, ont couronné les champions suivants :

- P50 : Mahjoub Achref / Masmoudi Skander vainqueurs face à Sallemi Ahmed / Kamoun Hichem

- P100 : Khemir Mouhanned / Soussia Wissem vainqueurs face à Masmoudi Skander / Masmoudi Hatem

- P50 Femmes : Ben Ouhida Fatma / Boughdir Aïda vainqueures face à Hammoudia Yousser / Saadi Sonia

- P100 Femmes : Saibi Sarra / Jamoussi Fatma vainqueures face à Ben Jaafar Inès / Ben Ammar Salma

- P100 Mixte : Hammami Yassine / Dniden Rihab vainqueurs face à Ghachem Mohamed Selim / Ayed Abir

- P250 : Ben Fraj Skander / Ben Othman Malek vainqueurs face à Essid Walid / Bouker Hamza

- P500 : Becheur Rami / Ferchichi Mounir vainqueurs face à Sfar Hassen / El Bahri Sofiene

- P2000 Femmes : Chemli Dorra / Vandaele Marianne vainqueures face à Aubertin Sarah Lisa / Allani Nour

- P2000 : El Aroui Selim / Redondo Javier vainqueurs face à Ben Dhiaf Youssef / Castillo Valverde Pablo

Des récompenses exceptionnelles:

Le tournoi a également été marqué par des récompenses exceptionnelles réparties entre les différentes catégories, soulignant ainsi l’engagement de GAT VIE en faveur du développement du padel en Tunisie.

Par ailleurs, les finalistes des catégories P50 hommes et femmes ont été récompensés par des cadeaux exclusifs offerts par Tiebreak.tn, la référence tunisienne de la vente en ligne d’équipements de padel.

Une tombola et un engagement solidaire:

En marge des compétitions, une tombola a été organisée, offrant aux participants la possibilité de remporter plusieurs cadeaux, dont un compte d’épargne GAT VIE d’une valeur de 1 000 DT, un pack coaching offert par Padel Connection et un coffret de raquette Siux offert par Tiebreak.tn.

Un autre temps fort de cette édition : une collecte de dons rendue possible grâce à la généreuse contribution de Fatales, Newport, K-reine, Fleur de Lys, Gat Assurances, GAT VIE, TieBreak.tn et Padel Connection. L’implication des joueurs et du public a permis de collecter 5 000 DT au profit du service de neuro-pédiatrie de l’hôpital La Rabta. Un geste qui s’inscrit dans les valeurs de responsabilité sociale de GAT VIE, convaincue que le sport peut aussi être un vecteur de solidarité et de partage.