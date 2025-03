Décès de Jamel Mkadmi

L’activiste politique Jamel Mkadmi est décédé, mardi 11 mars 2025.

Il était connu pour son engagement dans des causes sociales et politiques, en particulier celles liées aux droits de l'Homme, à la justice sociale et à la démocratie en Tunisie.

Le défunt a longtemps milité contre la corruption et pour une plus grande transparence au sein des institutions politiques tunisiennes.

Qu'il repose en paix

M.B.Z