L’INS épinglé pour ne pas avoir payé les factures du propriétaire d’un de ses bureaux

L’Institut National de la Statistique (INS) a été épinglé mardi 11 mars 2025 par l’homme d’affaires et influenceur, Karim Baklouti Barketallah, qui l’accuse de ne pas avoir payé des factures en souffrance.

M. Baklouti Barketallah a un bien immobilier à Tunis 2 qu’il a loué entre juin et janvier derniers à l’INS pour les besoins du recensement général.

En quittant les lieux, les salariés de l’INS ont laissé le bien immobilier dans un piteux état d’après le propriétaire. « Ils ont carrément écrit sur les murs WC pour hommes et WC pour femmes, comme s’il s’agissait d’un café », écrit-il. Sauf que ce n’est pas là son problème principal.

Bien que le prix du loyer a été totalement versé, l’INS n’a pas honoré sa facture d’électricité de quelque 4000 dinars et la facture d’eau de quelque 600 dinars et ce malgré les multiples relances. « Vous êtes supposés appartenir au régime des mains propres et de la lutte contre la corruption », écrit M. Baklouti Barketallah sur son profil Facebook ce matin.

Invité par Business News pour répondre à ces accusations, Abdelkhalek Lazreg, directeur de la communication de l’INS a réagi dans l’heure regrettant le désagrément subi par Karim Baklouti Barketallah. « Nous regrettons sincèrement tout désagrément qui aurait pu être causé et nous présentons nos excuses pour le retard dans notre réponse, dit-il. Ces derniers mois, nos équipes ont été pleinement mobilisées pour finaliser le Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2024, une opération d’envergure nationale qui a nécessité la location temporaire de plusieurs locaux à travers le pays.

Concernant les paiements relatifs aux loyers et aux frais de consommation (eau et électricité), l’INS tient à préciser que toutes les factures en suspens, y compris celles des bureaux de Tunis 1 et des autres structures mobilisées pour le recensement, sont dans leurs dernières phases de traitement. Leur règlement sera effectué dans les jours à venir, conformément aux procédures en vigueur.

L’INS réaffirme son engagement envers la transparence et le respect de ses obligations contractuelles et remercie toutes les parties ayant contribué à la réussite de cette mission nationale. »





R.B.H.