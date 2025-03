Météo : les températures atteindront les 31 degrés Celsius, mardi 11 mars 2025

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit, ce mardi matin 11 mars 2025, du brouillard localisé, suivi d’un temps partiellement nuageux dans la plupart des régions. Cette information a été précisée dans son bulletin matinal.

Les températures maximales varieront entre 20 et 25 degrés Celsius au nord, au centre et au sud-est du pays, et entre 26 et 31 degrés Celsius dans les autres régions.

Le vent soufflera du secteur sud au nord et au centre du pays, et du secteur est au sud. Il sera faible à modéré, puis relativement fort près des côtes nord. La mer sera agitée dans le nord du pays.

I.N.