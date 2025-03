Kaïs Saïed s'informe sur les projets de rénovation urbaine en cours

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 10 mars 2025 au palais de Carthage Khaled Shili, ministre de la Défense nationale.



Lors de cette rencontre, le chef de l'État a exprimé « la fierté du peuple tunisien envers les efforts inlassables déployés par les forces armées militaires pour défendre la patrie, aux côtés des forces armées de sécurité ». Il a également salué « leurs interventions pour soutenir les efforts de l'État dans des domaines variés, qu'il s'agisse de la promotion du développement, du secours, de la sécurisation des examens nationaux, des élections ou d'autres actions essentielles », peut-on lire dans un communiqué publié ce soir par Carthage.

Le président Saïed a également été informé des avancées de plusieurs projets sous la supervision de l'Administration générale de l'ingénierie militaire. Parmi ces projets figurent la rénovation de la Maison de la culture Ibn Khaldoun, ainsi que l'aménagement des places Mongi Bali et Barcelone dans la capitale.

De plus, les travaux de réhabilitation et de conservation de la médina de Kairouan et des bassins des Aghlabides « avancent également rapidement », peut-on lire également.

R.B.H