Fatma Mseddi appelle Kaïs Saïed à visiter les camps de migrants à Sfax

La députée Fatma Mseddi a appelé le président de la République, Kaïs Saïed, à se rendre dans les camps des réfugiés et migrants subsahariens situés dans la délégation d'El Amra, dans le gouvernorat de Sfax.

S'exprimant le 5 mars 2025 lors de l'émission "Sbeh El Ward" animée par Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, Fatma Mseddi a évoqué le retour des migrants irréguliers dans la ville de Sfax. Elle a également mentionné des décès, des bagarres et des agressions qui se produisent périodiquement à El Amra et à Jebeniana.

« C'est comme si nous parlions d'une zone de conflit en plein territoire tunisien... J'appelle le président de la République à visiter l'un des camps de migrants... Je l'appelle à se rendre au camp situé à Henchir Ben Farhat... On parle d'un État à l'intérieur de l'État », a-t-elle déclaré.

Fatma Mseddi a accusé l'Organisation Internationale pour la Migration de ne pas œuvrer pour le retour des migrants vers leurs pays d'origine. Elle a souligné que les équipes de l'ONG ne se rendaient plus directement dans les camps pour proposer cette option, se contentant désormais d'accepter les demandes déposées par les migrants auprès de leur bureau régional.

« Au sein du parlement, on donne la priorité à certaines personnes... On parle d'amnistie sur les chèques, sur les pensions alimentaires et je ne sais pas quoi d'autre... C'est comme si nous allions amnistier tout le monde... Ils servent des intérêts spécifiques », a-t-elle dit.

La députée a, également, accusé une partie de ses collègues et le bureau de l'Assemblée des Représentants du Peuple de recourir à des subterfuges afin d'empêcher l'adoption de propositions touchant à la question migratoire. Selon elle, un lobby présent au sein du parlement est responsable de cela.

La députée a, également, appelé à l'application de la loi portant déportation et expulsion des migrants.

Par ailleurs, Fatma Mseddi a exprimé son opposition et son rejet de la proposition d'amnistie générale sur les pensions alimentaires.

S.G