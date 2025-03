Affaire de complot : la présence physique des prévenus au cœur des plaidoiries de la première audience

La première audience de l'affaire de complot contre la sûreté de l'État s'est tenue, mardi 4 mars 2025, au tribunal de première instance de Tunis.

La salle d'audience était comble, réunissant avocats, militants et proches des détenus, venus afficher leur soutien aux accusés. L'atmosphère s'est rapidement tendue lorsque des voix se sont élevées pour dénoncer une instrumentalisation de la justice et réclamer le respect des droits et des libertés fondamentales.

Les avocats ont fermement plaidé pour la présence des détenus, une exigence reprise en chœur par une partie du public.

L'audience a finalement pris fin dans l'après-midi. Les débats se sont largement concentrés sur la demande insistante des avocats pour la comparution physique des détenus. Ils ont également déposé des demandes de libération.

L'affaire de complot contre l'État vise plusieurs personnalités politiques tunisiennes. La liste des accusés, incarcérés à la suite de mandats de dépôt émis le 25 février 2023, comprend Khayam Turki, Ridha Belhadj, Ghazi Chaouachi, Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi et Kamel Letaïef. Lazhar Akremi et Chayma Issa, également arrêtés dans le cadre de cette affaire, ont été libérés le 13 juillet 2023.

La période de détention provisoire aurait dû prendre fin entre le 18 et le 19 avril 2024, mais aucune décision de libération n’a été prise par les autorités tunisiennes. Par ailleurs, des fuites concernant le document d’instruction ont suscité critiques et railleries. Plusieurs détenus ont mené des grèves de la faim pour protester contre leur incarcération, mais sans succès. À ce jour, après plus de 700 jours de détention, ils restent emprisonnés.

M.B.Z