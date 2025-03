Fake news ou respect des traditions ? La photo de Georgina Rodríguez, voilée à l'iftar, mise en doute

Imprimer

Une image largement partagée sur les réseaux sociaux tunisiens montre Georgina Rodríguez portant un voile et assise à une table d'iftar aux côtés de son compagnon, le footballeur portugais Cristiano Ronaldo.

Cette photo a suscité de vives réactions. Certains internautes ont affirmé que la mannequin s'était convertie à l'islam, tandis que d'autres y ont vu un signe de respect du couple envers le mois de ramadan.

Dès sa diffusion sur Facebook et Instagram, la photo a généré des centaines de partages et de commentaires. Certains internautes ont salué ce qu'ils percevaient comme un geste de respect de Georgina Rodríguez envers la culture et les traditions islamiques, tandis que d'autres ont mis en doute l'authenticité de la photo, soulignant des détails suspects et appelant à la prudence face aux fausses informations.

Pour déterminer l'authenticité de cette photo, nous avons utilisé l'outil « Is It AI », spécialisé dans l'identification des images générées par intelligence artificielle. En l'examinant avec cet outil, nous avons constaté que la photo présente plusieurs anomalies typiques des images créées par des modèles d'IA. Il est apparu que l'image était bien générée par l'IA.

Nous avons également consulté les comptes Instagram et X de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez. Aucune trace de cette photo n'apparaît dans leurs publications récentes. Habituellement très actifs sur les réseaux sociaux, ils partagent régulièrement des images de leur quotidien, ce qui rend improbable l'omission d'un tel moment.

Une recherche inversée sur Google Images et Yandex n'a renvoyé aucun résultat correspondant à cette photo dans des sources crédibles, ce qui renforce l'hypothèse qu'elle a été fabriquée récemment et ne provient pas d'un événement réel.

Ainsi, la prétendue photo de Georgina Rodríguez voilée à une table d'iftar avec Cristiano Ronaldo est une fabrication réalisée par l'IA.

R.A.