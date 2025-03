Issam Chebbi annonce boycotter l'audience consacrée à l'affaire de complot

Le secrétaire général du parti Al Joumhouri et accusé dans l'affaire de complot contre l'Etat, Issam Chebbi, a annoncé, via une lettre, son boycott du procès auquel il comparait ce mardi 4 mars 2025.

Le parti politique Al Joumhouri a publié sur sa page Facebook la lettre de son secrétaire général, dans laquelle il explique que ce boycott est motivé par l'absence des conditions d'un procès équitable.

Issam Chebbi a exprimé son refus de participer à un jugement à distance, soulignant que cette procédure ne respecte pas les principes d'un procès équitable et prive même des éléments fondamentaux d'une procédure judiciaire correcte. Il a dénoncé son arrestation il y a plus de deux ans, sans accusations concrètes, et l’impossibilité de se défendre, n’ayant été entendu qu’au moment de sa mise en détention en février 2023. Il a également critiqué la décision de restreindre les échanges médiatiques concernant son affaire, ainsi que la privation de ses droits à la défense, ce qu’il considère comme une violation des conventions internationales garantissant un procès juste.

M. Chebbi a qualifié ce qu’il vit de plus qu'un simple ciblage personnel, mais d’une attaque contre le droit et la justice, visant à museler les voix libres. Cependant, Issam Chebbi a affirmé qu'il reste optimiste, soulignant que les injustices ne durent pas et que les oppresseurs ne sont pas éternels. Il a conclu en réaffirmant sa conviction que, bien que le corps puisse être emprisonné, les idées et la liberté demeurent inaltérables.

H.K