Non, la BCT n’enquête pas sur toutes les fortunes dépassant un million de dinars

Imprimer

Une publication déjà démentie par BN Check continue de circuler depuis le 20 février 2025 sur les réseaux sociaux. Pourtant, nous avons déjà prouvé que cette information est fausse.

L'affirmation selon laquelle la Banque centrale de Tunisie enquêterait sur toute personne dont la richesse dépasse un million de dinars a été largement partagée sur Facebook depuis le 4 juillet 2024, suscitant des centaines de commentaires. Certains internautes ont applaudi cette supposée mesure, y voyant un moyen de lutter contre la corruption et la contrebande, tandis que d'autres ont mis en doute sa véracité, allant jusqu'à en faire l'objet de moqueries.

Après vérification, nous avons constaté que cette information n'émane pas de la Banque centrale de Tunisie. En contactant cette institution, il a été confirmé qu’aucun communiqué de ce type n’a été publié. De plus, en analysant les moteurs de recherche et les mots-clés liés à cette annonce, nous avons retrouvé des publications similaires en Égypte, en Jordanie et en Syrie. Aucune de ces banques centrales n’a pris une telle décision.

L’origine de cette rumeur remonte à 2020, où une publication similaire avait circulé en Syrie. Ainsi, nous confirmons une nouvelle fois que l’information sur une prétendue enquête de la Banque centrale tunisienne sur les grandes fortunes est totalement infondée.

R.A.