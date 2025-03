Inauguration de la Clinique Averroès, une avancée majeure pour la santé mentale en Tunisie

La Tunisie franchit une étape décisive dans le développement de la santé mentale avec l’inauguration, ce jour, de la Clinique Averroès, la première clinique psychiatrique privée du pays.

Cet événement, rehaussé par la présence de nombreux officiels, de médecins spécialistes et de journalistes, témoigne de l’intérêt croissant pour cette problématique de santé publique. Il s’inscrit surtout dans la stratégie nationale visant à renforcer l’offre de soins spécialisés en psychiatrie et à améliorer la prise en charge des patients souffrant de troubles psychiques.

Une infrastructure pensée pour le bien-être et la sécurité des patients

Située à Tunis, la Clinique Averroès dispose d’une capacité d’accueil de 25 lits, permettant une hospitalisation adaptée aux besoins de chaque patient.

Ouverte à tous les médecins qui ont besoin d’interner leurs patients, la clinique est dotée d’un service d’urgences psychiatriques entièrement équipé et encadré par un personnel médical et paramédical hautement qualifié, garantissant une intervention rapide et efficace pour les cas nécessitant une prise en charge immédiate.

L’urgence est, en outre, équipée d’une salle de déchocage et d’un équipement complet en gaz médicaux, assurant ainsi une meilleure prise en charge des urgences critiques.

Un transport médicalisé est également mis en place afin d’assurer le transfert sécurisé des patients en détresse vers l’établissement.

Consciente du rôle fondamental de l’environnement thérapeutique dans le processus de guérison, la clinique propose un cadre apaisant et sécurisé. Parmi ses équipements, on compte une salle d’activités dédiée à l’art-thérapie, ainsi qu’une bibliothèque permettant aux patients d’accéder à des ressources éducatives et culturelles.

L’ensemble de l’infrastructure répond aux normes les plus strictes en matière de sécurité : verres sécurisés, ascenseurs avec code, et un dispositif de surveillance garantissant la tranquillité des patients et du personnel soignant.

Un engagement fort pour une meilleure prise en charge de la santé mentale

L’inauguration de la Clinique Averroès marque un tournant dans l’amélioration de l’accès aux soins psychiatriques en Tunisie. Elle reflète l’engagement des autorités et des professionnels de santé à promouvoir une approche globale et moderne de la prise en charge des troubles mentaux, en mettant l’accent sur l’hospitalisation, l’urgence psychiatrique et les thérapies complémentaires.

Dr Afef Charrad, fondatrice de la Clinique Averroès, a tenu à souligner lors de son discours l’importance de ce projet pour la Tunisie :

« Aujourd’hui, c’est un rêve qui se réalise. Depuis des années, nous avons constaté un besoin croissant d’une structure spécialisée, moderne et humaine, capable d’offrir une prise en charge adaptée aux patients souffrant de troubles psychiques. Avec la Clinique Averroès, nous avons voulu créer un espace où chaque patient se sent accueilli, compris et entouré par des professionnels dévoués. Notre mission est de redonner espoir et dignité à ceux qui en ont besoin. »

Avec cette ouverture, la Tunisie vient de se doter d’un établissement pionnier, dédié à l’accompagnement et à la réhabilitation des patients en souffrance psychique, tout en garantissant un cadre respectueux de leur dignité et de leur sécurité.