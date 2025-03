Star Assurances remporte quatre prix “Élu Produit de l'Année 2025" : une reconnaissance directe des clients

Star Assurances se distingue une nouvelle fois en remportant quatre prix “Élu Produit de l’Année 2025” pour ses produits et services innovants. Cette reconnaissance, basée sur le vote des consommateurs, confirme la confiance et la satisfaction des clients envers la compagnie d’assurance leader en Tunisie.

Parmi les produits primés, “7ayya” en assurance vie et “Trik Esslama” en assurance auto sont récompensés pour la troisième fois, soulignant leur impact durable et leur valeur ajoutée pour les assurés.

Deux autres distinctions viennent s’ajouter cette année : “STARCARE” pour l’assurance santé individuelle et l’application digitale MySTAR, honorées pour la première fois, ce qui témoigne du succès des nouvelles solutions développées par la STAR.

Un engagement fort envers la satisfaction client

Ces prix confirment l’engagement continu de Star Assurances à offrir des solutions adaptées aux besoins des Tunisiens et s’inscrivent pleinement dans la stratégie de l’entreprise visant à devenir le champion de la relation client.

La reconnaissance de l’application MySTAR est particulièrement significative, elle récompense clairement les efforts de digitalisation et de simplification de l’expérience client.

A cette occasion, Mme Faten Maazaoui, Directrice de la Relation Clients et la Communication, a déclaré : “Nous sommes très heureux de cette reconnaissance de nos clients et nous leur promettons de ne jamais ménager nos efforts pour toujours améliorer notre service. Je dédie aussi ces prix à l’ensemble de nos collaborateurs, agents et partenaires qui travaillent sans relâche pour faire vivre notre promesse : ‘’STAR, 3ammel a3lina.”

Avec ces distinctions, Star Assurances réaffirme sa volonté d’innover et de renforcer son lien de confiance avec ses clients, en leur proposant des solutions toujours plus intelligentes, plus performantes et accessibles.