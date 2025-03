Circulation excessive du cash : quels sont les risques ?

L'exploitation excessive de la circulation du cash, bien que parfois perçue comme un signe de liberté économique, peut avoir des conséquences néfastes sur l'économie d'un pays.

Voici un aperçu des principaux impacts négatifs :

Frein à la croissance économique





* Évasion fiscale : Les transactions en espèces sont plus difficiles à tracer, ce qui facilite l'évasion fiscale. Moins de recettes fiscales signifient moins de fonds pour les investissements publics, les infrastructures et les services essentiels, ce qui freine la croissance.

* Économie informelle : Une forte circulation de cash alimente l'économie informelle, où les entreprises opèrent en dehors des réglementations et des impôts. Cela crée une concurrence déloyale pour les entreprises formelles et prive l'État de revenus.

* Difficulté à contrôler la politique monétaire : Les banques centrales ont du mal à contrôler la masse monétaire en circulation lorsque les transactions en espèces sont prédominantes. Cela limite leur capacité à gérer l'inflation et à stimuler l'économie.

Risques accrus pour la sécurité





* Criminalité : Le cash est plus vulnérable au vol, au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Il est plus difficile de retracer les transactions illégales effectuées en espèces.

* Corruption : Les pots-de-vin et les transactions corrompues sont souvent effectués en espèces, car ils sont plus difficiles à détecter.

Inefficacités économiques





* Coûts de gestion élevés : La gestion du cash (impression, distribution, stockage, sécurité) est coûteuse pour les entreprises et les institutions financières.

* Manque de transparence : Les transactions en espèces sont moins transparentes que les transactions électroniques, ce qui rend difficile l'analyse des flux économiques et la prise de décisions éclairées.

* Frein à l'innovation : Une économie basée sur le cash décourage l'adoption de nouvelles technologies de paiement et de services financiers innovants.

Exclusion financière





* Accès limité aux services financiers : Les personnes qui dépendent du cash ont souvent un accès limité aux services bancaires et financiers, ce qui les exclut des opportunités économiques.

Impact sur les entreprises

* Risques de sécurité accrus : Les entreprises qui manipulent beaucoup de cash sont plus exposées aux risques de vol et de fraude.

* Coûts de gestion élevés : La gestion du cash (dépôts, retraits, sécurité) est coûteuse et chronophage pour les entreprises.

* Difficulté à suivre les flux de trésorerie : Les transactions en espèces rendent difficile le suivi précis des flux de trésorerie, ce qui peut nuire à la gestion financière des entreprises.

Solutions potentielles

Pour réduire les effets néfastes de la circulation excessive du cash, les pays peuvent encourager l'adoption de moyens de paiement électroniques, améliorer l'inclusion financière et renforcer la lutte contre l'évasion fiscale et la criminalité financière.

Bien que le cash ait sa place dans l'économie, une dépendance excessive à son égard peut entraîner des problèmes majeurs. Les pays doivent trouver un équilibre entre l'utilisation du cash et les paiements électroniques pour favoriser une économie plus transparente, efficace et inclusive.