Ridha Belhadj dénonce les violations procédurales à la veille du procès pour complot

L'avocat et homme politique détenu dans le cadre de l'affaire dite de complot contre la sûreté de l'État, Ridha Belhadj, a adressé, lundi 3 février 2025, une lettre à l’opinion public depuis la prison, à un jour du procés dans l’affaire.

Ridha Belhaj a écrit :

« Après deux ans de détention et d’omerta visant à dissimuler les graves violations ayant accompagné les arrestations, les perquisitions et les accusations fabriquées de toutes pièces – accusations qui ont même été relayées à certains pays amis de la Tunisie à tort –, nous comparaîtrons le 4 mars devant la chambre spécialisée dans les affaires de terrorisme auprès du tribunal de première instance de Tunis.

Dans la continuité de la dissimulation de ces violations et des irrégularités procédurales, les autorités envisagent de tenir le procès par visioconférence, selon les dispositions de l’article 141 (nouveau) du Code de procédure pénale et de l’article 73 de la loi antiterroriste. Or, ces mesures exceptionnelles exigent la présence d’un “danger concret”, un concept défini par l’article 46 du Code de protection de l’enfance, qui suppose une menace grave liée au transfert des accusés au tribunal.

Mais quel danger représentons-nous en étant transférés au tribunal ?

Presque chaque semaine, certains d’entre nous sont transportés à l’hôpital, et nous avons déjà été déplacés lors des prolongations de détention, sans qu’aucun risque ne soit évoqué. Aujourd’hui, si un danger existe réellement, ce n’est pas dans notre présence à une audience publique, où la presse, la défense et les accusés peuvent assister, où les plaidoiries, les interrogatoires et les confrontations se déroulent dans le respect des normes d’un procès équitable. Le véritable danger pour les autorités est que la vérité éclate au grand jour, tant sur le plan national qu’international.

Quoi qu’il en soit, nous restons capables, grâce à la solidarité de la défense et au soutien de toutes les forces démocratiques, de dénoncer cette mascarade, où que nous soyons. »



Le procès relatif à cette affaire se tiendra demain 4 mars 2025, impliquant plusieurs figures politiques notamment, Khayam Turki, Ridha Belhaj, Ghazi Chaouachi, Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi et Abdelhamid Jelassi, Kamel Letaïef. Ce procès a été sujet d’un recours auprès du tribunal administratif, remettant en question le critère public du procès, les détenus ayant été interdits d'assister aux audiences.

H.K