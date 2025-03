Tunisie - Ajustement des puissances fiscales de plusieurs modèles de véhicules électriques Hyundai

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie vient d’annoncer que, conformément aux nouvelles réglementations récemment adoptées par l’Agence technique des transports terrestres (ATTT) et le ministère des Transports, les puissances fiscales de plusieurs modèles de véhicules électriques Hyundai ont été ajustées, entraînant une réduction significative des coûts d’usage pour les utilisateurs.

Cette révision résulte d’un travail conjoint entre la direction générale des Douanes, via sa direction du tarif, et l’ATTT. Ensemble, ces institutions ont entrepris une révision du barème de calcul fiscal pour les véhicules électriques afin de faciliter l’accès à une mobilité durable et réduire les charges financières liées à l’utilisation de ces véhicules. Pour les entreprises et les flottes, ce nouvel allègement fiscal se révèle particulièrement avantageux : en réduisant la puissance fiscale sous le seuil des neuf CV, il devient possible pour les professionnels de bénéficier de dispositifs d’amortissement financier pour l’achat de véhicules électriques. Ce cadre fiscal renouvelé est donc une opportunité pour les entreprises de réduire leurs coûts opérationnels tout en contribuant activement à la transition écologique, et ce, en intégrant des véhicules plus respectueux de l’environnement dans leurs parcs automobiles.

De plus, Hyundai Tunisie s’engage à accompagner cette transition de manière proactive en prenant en charge la rectification des puissances fiscales sur les cartes grises déjà établies pour les véhicules électriques déjà commercialisés. Les clients existants pourront ainsi profiter des nouveaux avantages fiscaux sans frais supplémentaires, garantissant une expérience client fluide et équitable.

Ces nouvelles mesures, en vigueur immédiatement, apportent des ajustements significatifs aux puissances fiscales de plusieurs modèles Hyundai, permettant aux propriétaires de bénéficier de coûts fiscaux plus avantageux et renforçant les avantages liés à la possession d’un véhicule électrique Hyundai. Les modèles et les réductions appliquées sont les suivants :

En réduisant la puissance fiscale de ces modèles, Hyundai Tunisie espère alléger la charge fiscale de ses clients, tout en soutenant les initiatives locales de promotion des véhicules électriques. Ces nouvelles valeurs fiscales, nettement réduites, permettent de diminuer les frais d’immatriculation et les taxes annuelles des modèles concernés, rendant ainsi l’acquisition d’un véhicule électrique Hyundai abordable.

Hyundai Tunisie reste activement impliqué dans sa démarche de promotion d’une mobilité respectueuse de l’environnement. Nos modèles électriques, comme la Kona EV et la gamme IONIQ5, sont conçus pour offrir une performance optimale et un confort de conduite unique, tout en répondant aux exigences environnementales actuelles. Avec ces révisions fiscales, Hyundai Tunisie poursuit sa mission de rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre, en aidant ses clients à économiser et en participant activement à la réduction de l'empreinte carbone.

Les équipes de Hyundai Tunisie se tiennent à la disposition de leurs clients pour les accompagner dans leur choix de véhicule électrique et pour répondre à toutes les questions concernant les nouvelles puissances fiscales. Rendez-vous dans les showrooms Hyundai pour découvrir la gamme électrique et pour bénéficier des conseils des experts en mobilité durable.

D’après communiqué