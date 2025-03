Tarek Mehdi alerte sur la montée de la violence à El Amra et Jebeniana

Le député à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), Tarek Mehdi, est intervenu lundi 3 mars 2025, sur les ondes de Jawhara FM, au sujet des confrontations et de la violence entre des Tunisiens et des Subsahariens, récemment relayées sur les réseaux sociaux.

« Les incidents de ce type ne sont plus dissimulés, et la violence augmente de plus en plus. On remarque que les grands rassemblements de Subsahariens se concentrent dans les grands gouvernorats côtiers et la capitale », a indiqué l’invité de Hatem Ben Amara. Il a également ajouté que plusieurs membres de cette communauté exercent la mendicité par le biais de leurs enfants.

« À Jebeniana et El Amra, et je n’ai pas honte de le dire, les Subsahariens ont colonisé les propriétés des Tunisiens », a poursuivi Tarek Mehdi. Il a ensuite appelé le gouvernement à réagir positivement aux initiatives des députés.

« La nouveauté aujourd’hui, c’est que nous faisons face à des organisations criminelles en évolution », a annoncé l’invité de l’émission « Sbeh El Ward ». Il a ajouté : « Aujourd’hui, la sécurité et la vie des Tunisiens sont impactées ». Il a également mentionné que des bandes criminelles ciblent les maisons de personnes vulnérables, et sous la menace d’armes, volent leurs biens.

« Nous, les députés du peuple et de la région de Sfax, avons rendu visite à ces domiciles et aux victimes de braquages à main armée », a expliqué M. Mehdi, tout en alertant sur le risque d’une explosion de la situation, liée à un désir de vengeance grandissant.

« Ces actes sont des actes terroristes, et leur confrontation doit être assurée par les forces armées afin de protéger nos citoyens et libérer El Amra et Jebeniana », a ajouté Tarek Mehdi, appelant également au déplacement des Subsahariens vers des zones éloignées des grandes agglomérations.

H.K