UGTT : les agents municipaux annoncent une grève pour le 13 mars 2025

Les agents des municipalités ont annoncé la tenue d'une grève générale pour le 13 mars 2025 et un rassemblement devant le siège de la présidence du gouvernement à la Kasbah.

Dans un communiqué publié par l'UGTT le 23 février 2025, l'instance administrative du secteur municipal a évoqué une dégradation du climat social au sein des municipalités et des entreprises œuvrant dans la gestion de déchets. Elle a évoqué un non-respect des conventions et des accords sociaux, en plus du recours à une politique d'insouciance malgré la dégradation du pouvoir d'achat des agents et la hausse des prix.

L'instance administrative a :

- Dénoncé le harcèlement et les arrestations arbitraires et infondées des militants de l'UGTT.

- Exigé le respect des droits syndicaux, des engagements de l'État, des accords précédemment signés et le retrait de la circulaire n°21.

- Appelé à l'application de l'accord du 6 février 2021 portant sur la promulgation d'un statut relatif aux agents municipaux, l'octroi d'une prime spécifique et l'application du décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au profit des collectivités locales.

- Exprimé son attachement aux revendications sectorielles liées à l'instauration d'une journée nationale dédiée aux employés municipaux, l'application de la note ministérielle relative à la santé, à la sécurité professionnelle et aux commissions municipales, la révision du code des collectivités locales, la révision de la charte professionnelle, la promulgation d'un statut relatif à l'Agence municipale des services environnementaux, la titularisation des agents contractuels et la promotion des agents du secteur technique commun.

- Dénoncé la politique d'insouciance adoptée par la présidence du gouvernement au sujet de la gestion des déchets et des décharges parallèlement à l'absence d'alternatives et de visions stratégiques.

- Demandé la promulgation de l'arrêté portant sur les secrétaires généraux des municipalités, la garantie de leurs droits et des promotions et des nominations professionnelles et le versement des primes de gestion, la régularisation de la situation des agents ayant obtenu gain de cause auprès des autorités judiciaires.

S.G