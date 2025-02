Enda : un engagement historique pour une éducation de qualité accessible à tous

Depuis sa création, Enda a placé l’éducation au cœur de son engagement, convaincue qu’elle constitue un levier essentiel pour l’insertion sociale et économique ainsi que pour la réduction des inégalités.

Cet engagement s'est traduit par des initiatives qui, au fil des années, ont touché des milliers d'enfants et de familles. Elles s'articulent autour de trois dimensions complémentaires : académique et sociale, financière et physique.

Aujourd’hui, Enda poursuit cette démarche avec un nouveau projet de réhabilitation des établissements scolaires dans les régions défavorisées, initié en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est de créer des environnements d'apprentissage de qualité, motivants et propices à l’épanouissement des élèves.

Un engagement multidimensionnel pour l’éducation

I/ Dimension académique et sociale : le programme Aflatoun

Enda a toujours misé sur l’éducation comme moteur de transformation sociale. À travers le programme Aflatoun, elle a introduit une éducation sociale et financière adaptée aux besoins des jeunes Tunisiens :

- Intégration dans les apprentissages : démarrage sous forme de clubs scolaires avant une expérimentation en classe en partenariat avec le ministère de l’Éducation.

- Conception de supports pédagogiques adaptés aux réalités tunisiennes et aux programmes scolaires.

- Expérience pilote d’intégration de l’éducation sociale et financière dans les cursus scolaires, avec un processus d’évaluation encadré par la Direction générale de l’Enseignement primaire.

100 clubs

2 500 élèves inscrits

350 enseignants formés

II/Dimension financière : la ligne de crédit Tâalim

Parce que l’éducation ne doit pas être un privilège, Enda a lancé en 2006 la ligne de crédit Tâalim, permettant aux familles défavorisées de financer les frais scolaires de leurs enfants. Cette initiative vise à :

- Lutter contre le décrochage scolaire

- Assurer la continuité de la scolarisation, malgré les contraintes financières.

- Améliorer les conditions de vie des familles : Réduire la pression financière pesant sur les familles et leur permettre de mieux gérer les coûts liés à l’éducation.

Nombre de prêts accordés : 621 500

Montant accordé : 450 MDT

Nombre de familles touchées: 292 665

III/ Dimension physique : la réhabilitation des écoles

Depuis 2022 Enda renforce son engagement avec un programme ambitieux de réhabilitation des infrastructures scolaires, en collaboration avec le ministère de l’Éducation. Ce projet repose sur :

- Un engagement durable : il est fondé sur des indicateurs de vulnérabilité et opte pour le principe de discrimination positive, visant les écoles les plus défavorisées.

- Partenariat tripartite : une collaboration entre Enda Tamweel, Enda inter-arabe et le ministère de l’Éducation, pour garantir un impact à long terme.

- Amélioration des infrastructures : des travaux sont réalisés pour améliorer la sécurité, l’accès à l’eau, l’hygiène et l’équipement pédagogique, offrant ainsi un environnement d’apprentissage optimal.

109 écoles réaménagées

10 écoles numériques

14 régions touchés

10 millions de dinars investis