Décès d’un étudiant à Kairouan : précisions du ministère de la Santé sur la méningite

Le directeur des soins de santé de base au ministère de la Santé, Mohamed Mokdad, est intervenu lundi 24 février 2025 sur les ondes de Mosaique FM pour évoquer le décès de l’étudiant au foyer de Raqqada survenu le 20 février 2025.

« La Protection civile a amené l’étudiant décédé vers 11h20, dans un état critique. L’équipe médicale l’a immédiatement transféré en observation et a fourni tous les efforts nécessaires », a précisé l’invité de l’émission d’Amine Gara. Il a également indiqué que l’étudiant est décédé à 17h.

« La méningite est une maladie que nous connaissons depuis longtemps, et elle est présente partout dans le monde », a ajouté M. Mokdad, soulignant que cette maladie ne se caractérise pas par une contagion rapide et importante. Il a précisé qu'il s’agit d'une infection bactérienne, et que ses symptômes incluent des maux de tête, une altération de l’état général, de la fièvre, et d'autres signes cliniques.

« Les symptômes sont apparus deux ou trois jours avant. Malheureusement, le défunt n’a pas prêté attention à ces signes et n’a pas consulté un médecin », a ajouté l’invité de l’émission « Ahla Sbeh ». Il a rappelé que la méningite ne dispose pas d'un vaccin spécifique en Tunisie. Cependant, en cas de détection d’un cas suspect, l'entourage immédiat doit prendre un antibiotique dans les deux jours suivant le diagnostic.

« Après réception du rapport du médecin légiste, la direction régionale de la santé de Kairouan a envoyé deux médecins au foyer pour dispenser un traitement approprié à l’entourage du défunt », a précisé Mohamed Mokdad, en soulignant que même l’équipe médicale a reçu ce traitement préventif.

« 75 étudiants du foyer devaient également prendre le traitement. Il y a eu un débat, car certains étaient méfiants, et nous espérons que le reste de l’entourage qui a refusé le traitement reviendra sur sa décision », a ajouté Mohamed Mokdad. Il a enfin appelé les citoyens à renouveler leur confiance dans les équipes médicales et a précisé qu'à ce jour, aucun cas suspect de méningite n’a été détecté dans l’entourage de l’étudiant décédé.

H.K