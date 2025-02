Anass Bettaieb : mon père est condamné à cause d'une photo avec Recep Tayyip Erdogan

Le fils du prisonnier Riadh Bettaieb, Anass Bettaieb, a publié, dimanche 23 février 2025, un statut pour dénoncer la condamnation de son père dans l'affaire Instalingo à huit ans de prison.



Anass Bettaieb a indiqué dans sa publication :

«Cela fait deux ans aujourd’hui que mon père a été emprisonné et deux semaines depuis sa condamnation à huit ans de prison dans l'affaire dite Instalingo.





Il convient de noter que le nom de mon père n’apparaît dans aucun procès-verbal d’enquête ou d’interrogatoire. Il n'existe dans le dossier aucune trace d’un contact, d’un appel téléphonique ou même d’un message entre lui et l’un des accusés.





En réalité, il n’y a aucune preuve d’un quelconque lien entre lui et une quelconque partie, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du dossier, qu’elle soit tunisienne ou étrangère !





Avec qui aurait-il donc comploté ?





Ce que le juge d'instruction et, après lui, la chambre d'accusation ont considéré comme une preuve de l’idée d’un lien entre mon père et ce prétendu complot, c’est une photo publique de lui avec le président turc Recep Tayyip Erdogan et des responsables turcs dont les noms et fonctions ne figurent même pas dans le dossier !





Ainsi, un ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale est condamné en raison d’une relation internationale illustrée par une photo publique avec le président d’un pays entretenant des relations diplomatiques, politiques et économiques avec la Tunisie !»









S.H