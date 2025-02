SNJT : Amira Mohamed démissionne du bureau exécutif

La journaliste, Amira Mohamed a annoncé avoir officiellement présenté sa démission du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens lors de l'assemblée générale du 22 février 2025.

Dans une publication Facebook de la même date, Amira Mohamed a assuré qu'elle continuera à défendre le journalisme et ses confrères malgré cette démission.

« Je remercie tous mes collègues m'ayant fait confiance lors du congrès du Syndicat national des journalistes... Je salue mes collègues emprisonnés et ceux et celles faisant face à tout genre d'injustice... Je ne renoncerai pas à la défense des principes du syndicat et des libertés journalistiques », a-t-elle écrit.

Pour rappel, Amira Mohamed avait été élue membre du bureau exécutif lors du congrès du SNJT du 8 octobre 2023 avec 246 voix. Elle était responsable de la communication et des relations avec la société civile.

S.G