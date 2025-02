Saïed à Nouri : il est temps d'amender la loi de 2016 concernant la Banque centrale

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi 21 février 2025, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri.

Kaïs Saïed a déclaré dans une vidéo publiée sur la page officielle de la présidence de la République que la Banque centrale de Tunisie jouit de l’autonomie, mais non de l’indépendance, dans le cadre des lois de l’État tunisien. Il a annoncé qu’il est « temps de modifier la loi de 2016 régissant le fonctionnement de la Banque centrale ».

Il a poursuivi en soulignant : « Le rôle de la Banque centrale dans le domaine monétaire et économique est de contribuer à l’économie nationale, car il s’agit d’une institution publique tunisienne et elle est appelée à contribuer, comme les autres institutions, à la construction de l’économie, en s’appuyant sur les choix du peuple ».

« De plus, la Banque centrale a pour rôle de superviser toutes les banques tunisiennes, qu'elles soient publiques ou privées, et ces dernières doivent respecter les lois de l’État. La Banque centrale doit veiller à faire respecter la loi », a déclaré Saïed. Il a ajouté : « Il n’existe pas, au sein des institutions de l’État, de forces ou de lobbies qui tentent de ne pas appliquer la loi, en trouvant des prétextes quotidiens pour maltraiter le citoyen, en particulier après la modification des articles 411 et 412 du Code de commerce ».

Il a conclu en affirmant : « L’augmentation du taux d’intérêt, à un moment donné, a été faite sans aucune justification. Une circulaire a été envoyée par la Banque centrale à toutes les banques pour leur demander d’appliquer cette décision, et personne ne pourra défier l’État sans en subir les conséquences ».

S.F