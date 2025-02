Saïed : la Cité médicale des Aghlabides permettra de créer cinquante mille emplois

Le président de la République, Kaïs Saïed a indiqué que le secteur de la santé commençait à se rétablir. Il a évoqué l'entame de la réalisation de plusieurs projets à savoir celui de la Cité médicale des Aghlabides.

S'exprimant le 22 février 2025 lors d'une réunion avec le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, Kaïs Saïed a assuré que le projet a été bloqué à de nombreuses reprises à l'échelle nationale et internationale. Selon lui, ce projet était une véritable destination capable d'attirer même des étudiants des pays subsahariens.

« La construction sera bientôt entamée… Ceux ayant affirmé qu’ils comptaient réaliser les objectifs de la révolution ont réalisé ceux des cartels… Ils ne se souciaient pas de la santé des citoyens, mais de leurs poches et de l’argent qu’ils ont envoyé à l’étranger… Ils ont nui à plusieurs secteurs… La Cité médicale des Aghlabides est unique… Elle est différente de celle bâtie par les autres pays… Elle comporte une faculté de médecine… Il y a un bureau de la poste… Il y a un bureau d’assurance-maladie… Elle permettra de créer cinquante mille emplois », a-t-il ajouté.

Kaïs Saïed a mis l'accent sur la qualité de la formation des médecins et du personnel médical en Tunisie affirmant que le pays était une référence en la matière. Il a salué les nombreux exploits et réalisations des Tunisiens dans le domaine de la santé malgré les ressources limitées. Le président de la République a, aussi, appelé à l'élaboration d'un nouveau cadre légal relatif aux médecins et au personnel médical.

« Le droit à la santé est similaire au droit à l'eau ou à l'air...Il s'agit du droit à la santé partout... Le choix a porté sur la ville du Kairouan, car elle se trouve au centre et elle peut fournir tous les services médicaux... Un second projet similaire pourrait être envisagé... La Cité médicale des Aghlabides comportera une ligne ferroviaire », a-t-il ajouté.

Kaïs Saïed a assuré qu'il s'employait à œuvrer dans le but de garantir l'accès aux soins à tout le monde et de répondre aux attentes du peuple tunisien. Il a indiqué qu'il continuera à construire et à édifier et que tous les secteurs, y compris celui de la santé, finiront par se rétablir grâce à la volonté d'œuvrer véritablement pour cela.

S.G