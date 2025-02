À Bizerte : les habitants recourent aux bateaux pour traverser le canal ? la réalité sur cette photo

Une photo circulant sur Facebook montre des personnes en kayak près du pont de Bizerte, accompagnée de la légende suivante : « Après l'arrêt de la circulation sur le pont de Bizerte, les gens recourent aux bateaux pour traverser le canal ».

Cette publication a suscité de vives réactions, notamment en raison de la réputation du pont de Bizerte, connu pour ses embouteillages fréquents. Actuellement, un nouveau pont est d'ailleurs en construction pour remédier à cette situation. De nombreux internautes ont partagé la photo en affirmant que le pont était bloqué, provoquant ainsi une vague de commentaires et de partages.

Cependant, après vérification, il s'avère que cette photo ne montre pas une situation de blocage du pont. En réalité, l'image a été initialement partagée par le Sport Nautique Bizertin le 17 décembre 2024. La photo illustre simplement une activité organisée par le club, comme en témoigne la présence de kayakistes sur l'eau.

De plus, en observant attentivement la photo, on remarque que les voitures circulent normalement sur le pont, sans aucun signe de blocage ou d'interruption de la circulation. Rien n'indique que les kayakistes aient été contraints d'utiliser leurs embarcations pour traverser la zone en raison d'un arrêt de la circulation.

La photo partagée ne montre pas un blocage du pont de Bizerte, mais une activité de kayak organisée par le Sport Nautique Bizertin. Les informations selon lesquelles le pont serait bloqué et que les gens auraient recours aux bateaux pour traverser sont donc fausses.

Avant la construction du pont mobile de Bizerte, les habitants de la région utilisaient un bac pour traverser la canal reliant la ville au lac de Bizerte. Ce système de traversée était essentiel pour assurer la circulation des personnes et des biens entre les deux rives. Cependant, avec l'augmentation du trafic et le développement urbain, la nécessité d'une solution plus efficace s'est imposée. C'est ainsi qu'entre 1978 et 1980, le pont mobile de Bizerte a été construit, ouvrant officiellement en juin 1980.

Le Bac de Bizerte

R.A.