Grève de la faim collective et sit-in ouvert du PDL

Imprimer

Le Parti destourien libre (PDL) a rendu public un communiqué, mercredi 19 février 2025, pour annoncer qu'il a décidé d'entamer une grève de la faim collective et un sit-in ouvert dans son siège à partir d'aujourd'hui, en soutien à sa présidente. Le parti dit aussi vouloir « sensibiliser les Tunisiennes et les Tunisiens à la gravité de la concentration du pouvoir absolu, qui repose sur l’injustice, la répression et la loi du plus fort ».

Le parti charge son comité de défense de transmettre un message à la présidente du parti, l’exhortant à mettre fin à la grève de la faim qu’elle observe depuis le mercredi 12 février 2025, avec l’espoir que l’ensemble des Tunisiennes et des Tunisiens se joindront à cet appel.

Le PDL appelle enfin toutes les forces vives du pays à « s’unir contre la tyrannie, l’injustice et les atteintes aux droits et aux libertés ».

Depuis le mercredi 12 février 2025, la présidente du PDL a annoncé avoir entamé une grève de la faim sauvage, après avoir décidé de comparaître sans avocat lors des audiences relatives aux procès engagés contre elle, dont elle ne reconnaît pas la légitimité.





Le membre du comité de défense d'Abir Moussi, Nafaâ Laribi, a annoncé, le 17 février 2025, le transfert de la présidente du parti, à la prison civile de Belli, dans le gouvernorat de Nabeul, sans notifier ses proches, ni ses avocats.









S.H