Abir Moussi frôlerait l'état comateux

Le comité de défense de la présidente du PDL (Parti destourien libre), Abir Moussi a tenu une conférence de presse, mercredi 19 février 2025, pour revenir sur son état de santé ainsi que sur les derniers développements de sa situation.





Le membre du comité et l'avocat, Karim Krifa a assuré, lors de son intervention, qu'Abir Moussi maintient sa grève sauvage de la faim, soulignant que « son état de santé est devenu critique et que son taux de glycémie a atteint 0,5 g, frôlant ainsi l'état comateux ». Il a ajouté que même les médecins avaient mis en garde contre la gravité de son état. L'avocat a dénoncé les conditions d'incarcération d'Abir Moussi, notamment, les caméras de surveillance placées partout en flagrante violation de son intimité, de sa vie privée et de sa dignité humaine. Dans ce contexte, il a annoncé qu'une plainte sera déposée contre la direction pénitentiaire de la Manouba.





Pour sa part, Nafaâ Laâribi, membre du comité de défense, a annoncé qu’une délégation de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a rendu visite à Abir Moussi, à la prison de Belli à Nabeul, afin de s’enquérir de son état de santé. Il a confirmé qu’Abir Moussi poursuit sa grève de la faim, notant que la visite de la LTDH est importante pour éclaircir les faits et assurer le respect des droits fondamentaux de la présidente du PDL.





Le membre du comité de défense d'Abir Moussi, Nafaâ Laribi, a annoncé, le 17 février 2025, le transfert de la présidente du parti, à la prison civile de Belli, dans le gouvernorat de Nabeul.

Rappelons qu’Abir Moussi a décidé de comparaître sans avocat lors des audiences relatives aux procès engagés contre elle, dont elle ne reconnaît pas la légitimité. La présidente du PDL a également annoncé avoir entamé une grève de la faim sauvage depuis le mercredi 12 février 2025.















