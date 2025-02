Sihem Ben Sedrine remise en liberté, mais toujours interdite de voyage

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a décidé, mercredi 19 février, la remise en liberté de Sihem Ben Sedrine, qui avait fait appel de la décision du premier juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier, selon le porte-parole de la Cour, Habib Torkhani, cité par l’agence de presse Tap.

Habib Torkhani a précisé que la chambre d’accusation a examiné l’appel de Mme Ben Sedrine contre le rejet de sa demande de libération dans l’affaire du falsification du rapport final de l’Instance Vérité et Dignité (IVD).

La chambre a ainsi décidé de la libérer, tout en lui interdisant de quitter le territoire. Cette décision entraîne donc sa libération immédiate, puisque son mandat de dépôt ne concernait que cette affaire.

Pour rappel, le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier avait émis, le 1er août 2024, un mandat de dépôt contre Sihem Ben Sedrine, à la suite d’une plainte déposée par une ancienne fonctionnaire de l’IVD, l’accusant d’avoir falsifié le rapport final de l’instance. Un rapport qu’elle aurait rédigé toute seule sans l’aval des autres membres de l’instance avec trois versions différentes. Une première version remise au président de la République, une deuxième version remise au parlement et à la présidence du gouvernement et une troisième version publiée sur le site de l’instance et au Journal officiel.

Elle a entamé une grève de la faim le 14 janvier courant, coïncidant avec l’ancienne date de la révolution, pour interpeller les autorités sur son cas. Elle précise qu’elle ne peut plus supporter l'injustice qui lui est infligée.

Ben Sedrine fait également l’objet de cinq autres affaires en lien avec sa présidence de l’IVD, dont celle concernant la falsification du rapport final dans la partie relative au litige entre l’État tunisien et la Banque franco-tunisienne (BFT), un dossier tranché en faveur de la Tunisie par la justice arbitrale internationale.

Initialement laissée en liberté mais sous interdiction de voyage, Sihem Ben Sedrine avait finalement été placée en détention par décision du juge d’instruction, avant d’être libérée aujourd'hui.

R.B.H