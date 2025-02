Rapatriement forcé de migrants tunisiens depuis l'Allemagne

Un vol de rapatriement forcé de migrants tunisiens, organisé depuis l'Allemagne, est prévu pour ce mercredi 19 février 2025. Selon l’organisation « Deportation Alarm », le vol décolle à midi depuis l’aéroport de Leipzig/Halle et se pose à l’aéroport d’Enfidha vers 14h30. Le nombre de passagers n’a pas été précisé.

Romdhane Ben Amor, porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), a rappelé sur les réseaux sociaux que le rapatriement forcé collectif est contraire aux conventions internationales. Il a souligné que la Tunisie collabore avec des pays européens tels que l'Allemagne, l'Italie et la France pour organiser ces rapatriements, sous escorte sécuritaire, dans le cadre d'accords bilatéraux dont les termes restent flous. Ces accords incluent des aides dont la nature et la destination restent inconnues.

M. Ben Amor a également déploré que les migrants rapatriés de force n’aient pas accès à un soutien juridique suffisant pour contester ces décisions, et que certains d’entre eux aient passé plusieurs années dans leur pays d’accueil. Il a insisté sur l'absence de programmes concrets pour leur réintégration en Tunisie, ainsi que sur le manque de suivi psychologique pour ces rapatriés, souvent accablés par un profond découragement après leur retour.

M.B.Z