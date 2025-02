Samari Consulting souffle sa dixième bougie !

Le temps passe vite! Nous célébrons 10 ans depuis la création de Samari Consulting.

Notre mission chez Samari Consulting est d'aller au-delà de l'approche standard et d'adapter réellement nos services RH aux besoins individuels de chaque entreprise, tout en tenant compte des tendances et de l'évolution du marché.

Chez Samari Consulting, nous examinons la « situation générale » au sein de votre organisation et nous sommes plus qu'un simple fournisseur de services.

Nous souhaitons être votre partenaire et votre conseiller, vous aidant à mettre en œuvre votre stratégie RH et à développer votre vision de ce à quoi devraient ressembler les RH au sein de votre organisation.

Les piliers de notre service sont la communication efficace et agile, l'empathie et le partage de connaissances et d'expériences ; dans une atmosphère saine et équilibrée, où nous accordons la priorité à vous, le client.

A l'heure actuelle, Samari Consulting est composée de 3 départements, 3 services clés, adaptés aux besoins de votre entreprise :

1) La Chasse de têtes/talents et Recherche de Cadres pour des postes de Managers et Directeurs

2) Le Coaching en compétences Soft Skills et en Leadership, pour les cadres intermédiaires et supérieurs

3) Le Conseil en stratégie RH, aidant votre entreprise à rationaliser, améliorer et optimiser vos processus RH









Prenez contact avec nos équipes:

hedi.samari@samari-consulting.com

sabine.bastisch@samari-consulting.com